RAMS Park'ta şölen yaşanacak! Galatasaray taraftarıyla buluşuyor

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu maç öncesinde taraftarıyla buluşuyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıkları kapsamında taraftara açık özel bir antrenman gerçekleştirecek.

29 NİSAN'DA RAMS PARK'TA ŞÖLEN VAR

Fenerbahçe galibiyeti sonrası şampiyonluk ateşini yakan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, 29 Nisan Çarşamba günü RAMS Park’ın çimlerine çıkacak. "Hedef 26" parolasıyla yoluna devam eden Galatasaray, tribünleri dolduracak binlerce taraftarının desteğiyle Samsun deplasmanı öncesi gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor.

DETAYLAR AÇIKLANACAK

Kulüp kanallarından yapılan bilgilendirmede, antrenmanın saati, giriş şartları ve passolig zorunluluğu gibi teknik detayların kısa süre içerisinde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.