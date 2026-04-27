Bangladeş'te yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

BANGLADEŞ'te Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi.

Bangladeş basını, ülkede şiddetli yağışların etkili olduğu Gaibandha, Thakurgaon, Sirajganj, Jamalpur, Panchagarh, Bogura ve Natore bölgelerinde yıldırım düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu. Meteoroloji yetkilileri, ülkenin bazı kesimlerinde yağışların birkaç gün daha süreceğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı