Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu

Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu Haber Videosunu İzle
Montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu
Antalya'da montu ile ayakkabısını çıkarıp, kot ve atletle denize giren genç, kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta boğularak hayatını kaybetti. Kıyıya çıkartılan gencin üzerinden kimlik çıkmayınca deniz polisi dalgıçları su altında kimlik aradı.

  • Antalya Konyaaltı Sahili'nde mont ve ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren 20-25 yaşlarındaki genç boğuldu.
  • Genç denize girdikten 5 dakika sonra çırpınmaya başladı ve suya daldı; çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
  • Ekipler genci su altında hareketsiz halde bulup karaya çıkardı; sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya montuyla ayakkabısını çıkarıp kot ve atletle denize giren genç boğuldu.

ÇIRPINDIĞINI GÖRENLER POLİSİ ARADI

Olay, saat 17.30 sıralarında dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin Muratpaşa ilçesindeki kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıyafetleriyle sahile gelen 20-25 yaşlarındaki bir genç, ayakkabı, mont ve çoraplarını çıkarıp üzerinde kot ve atletiyle denize girdi. Kayalık alanda kıyıdan yaklaşık 10 metre açılan gencin çırpındığını gören iki genç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Genç suyun içinde gözden kaybolurken, bölgeye deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Denizde araştırma yapan ekipler, su altında genci hareketsiz halde bulup karaya çıkardı. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

DALGIÇLAR SUALTINDA KİMLİK ARADI

Karadaki eşyalarında kimliğine rastlanılmayan gencin cüzdan ve kimliğini bulmak için deniz polisi dalgıçları su altı taraması yaptı. Taramada herhangi bir ize rastlanılmazken, gencin cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"5 DAKİKA SONRA ÇIRPINMAYA BAŞLADI"

Gencin boğulma tehlikesi geçirdiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezini aradığını belirten Muhammet Akyürek, "Girdikten 5 dakika sonra çırpınmaya başladı ve suya daldı. Etraftakileri uyarmaya çalıştık ama gelen olmayınca sahil güvenliği aradık" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
