Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra'da casus mu var?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, derbi yenilgisi sonrası yaptığı açıklamada Samandıra’daki antrenmanların dışarıdan izlenebildiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

  Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray'a 3-0 yenildikten sonra Samandıra tesislerinin açık olması nedeniyle rakiplerin antrenmanlarını izleyebildiğini ve taktiklerinin çözüldüğünü söyledi.
  • Tedesco, Samandıra'nın kapalı bir tesis olmasını istediğini belirtti.
  • Tedesco, yüksek performans için daha izole bir çalışma ortamına ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco’nun maç sonrası açıklamaları gündeme damga vurdu. İtalyan teknik adam, Samandıra’daki çalışma ortamına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

“RAKİPLER NE YAPACAĞIMIZI BİLİYOR”

Karşılaşmanın ardından konuşan Tedesco, takımın taktiksel anlamda rakipler tarafından kolay çözüldüğünü savundu. Deneyimli çalıştırıcı, “Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sezon oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. Kimseyi şaşırtamıyoruz” dedi.

“KAPALI TESİS OLMASINI İSTERDİM”

Samandıra’daki antrenman ortamına değinen Tedesco, daha izole bir çalışma düzenine ihtiyaç duyduklarını vurguladı. “Samandıra’nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler” sözleriyle dikkat çeken bir imada bulundu.

“KİMSEYİ SUÇLAMIYORUM AMA…”

Açıklamasında doğrudan kimseyi hedef almadığını belirten Tedesco, mevcut durumun performansı olumsuz etkilediğini ifade etti. İtalyan teknik adam, sezon sonunda yapılacak planlamaya işaret ederek, “Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYücel AtaBir:

Hocam top oynayamayan adamların var antreman izlense ne olur

Haber YorumlarıAyhan Kabadayı:

gittiğin yerde kapalı salon bulursun

