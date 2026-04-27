Datça’da eski AK Parti il başkanına saldırı: 3 tutuklama

Muğla'nın Datça ilçesinde eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e yönelik silahlı saldırıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde eski AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'e gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.K., V.K. ve A.K., emniyetteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Silahlı saldırı, cuma günü saat 15.00 sıralarında Haluk Laçin'in Datça'daki ofisinde meydana gelmişti. İddiaya göre, ofise gelen iki kişi para talebinde bulunmuştu. Yaşanan tartışmanın ardından E.K., silahla Laçin'e ateş etmişti. Saldırının ardından olay yerinden motosikletle kaçan şüpheli, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen V.K. ve A.K. da gözaltına alınmıştı. Bacağından yaralanan Haluk Laçin, Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Laçin'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

