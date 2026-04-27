CHP'de kritik gün: PM toplantısı öncesi belediye başkanlarıyla yol haritası şekillendi

CHP'de kritik günler yaşanıyor. Parti Meclisi, pazartesi günü Özgür Özel başkanlığında toplanacak. 'Sine-i millete dönülecek mi?' tartışması sürerken, belediye başkanları toplantısından bir karar çıkıp çıkmadığı merak ediliyor. Özgür Özel, süreç kapsamında ara seçim çağrısı yapmış ve milletvekillerinin istifaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Bu gelişmeler üzerine CHP Genel Merkezi'nde belediye başkanları toplantısı düzenlendi. Beş ayrı oturum halinde gerçekleştirilen görüşmelerde, partinin izleyeceği yeni yol haritası ele alındı. Özgür Özel, toplantıda belediye başkanlarının görüş ve önerilerini dinledi. Toplantı sonrası Özel, 'Daha keskin hukuk mücadelesi verilmesine karar verildi' dedi.

Gözler şimdi yarın yapılacak MYK ve Parti Meclisi toplantısında. Bu toplantılarda yol haritası netleşecek ve tüzük değişikliği ile bağışlanma talepleri de görüşülecek.

