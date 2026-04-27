Kastamonu ormanlarında kuzugöbeği mantarı bolluğu

Kastamonu'da ilkbahar yağışlarının ardından ormanlarda yaşanan kuzugöbeği bolluğu vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Kastamonu'da ilkbahar yağışlarının ardından ormanlarda yaşanan kuzugöbeği bolluğu vatandaşların yüzünü güldürüyor. Kilogramı bin liraya satılan mantarı toplayabilmek için vatandaşlar ormanın yolunu tutuyor.

Kastamonu'da ilkbaharda etkili olan sağanak yağışın ardından ormanlarda kuzugöbeği bolluğu yaşanmaya başladı. Vatandaşlar, kilogramı bin liraya ila bin 500 lira arasında alıcı bulan mantarı toplayabilmek için şehir merkezlerine yakın ormanlık alanların yolunu tutuyor. Yaşanan bolluğu gelir kapısı haline getiren birçok vatandaş, ormanlardan topladıkları mantarları, pazarlarda ya da mantar alımı yapan firmalara satıyor. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ormanlık alana giden Hüseyin Tümtürk ve İbrahim Büyükacar isimli iki vatandaş, kısa süre içerisinde yaklaşık 6 kilogram mantar topladı. Topladıkları mantarları yemek için topladıklarını ifade eden vatandaşlar, emek veren herkesin çok rahat mantar bulabildiğini, özellikle mantarın sabah güneşinin vurduğu alanlarda mantar bolluğunun yaşandığını ifade etti.

"Burada emek var, parayla ölçmemek lazım"

Saatler içerisinde 6 kilogram mantar topladıklarını ifade eden İbrahim Büyükacar, mantarın özellikleriyle ilgili bilgi vererek, "Toplanan mantarların rengi, altında yetiştiği çam ağacına göre siyah ya da beyaz olarak değişebilir. Rengi farklı olsa da ikisi de kuzugöbeği mantarı. Bugün şansımız yaver gitti, bu biraz da şans meselesi. Doğru yerlerde ararsanız, şansınız da varsa bulabilirsiniz. Sabah güneşinin vurduğu anlarda daha yoğun yetişir. Yanan ormanlık alanlarda daha fazla olur. Bizim ilçemizde çok şükür orman yangınları olmadı. Mantar bulabilmek için orman yangınlarına gerek yok. Bu da ispatıdır. Burada yaklaşık 6 kilogram mantar var. Bunu değeriyle ölçmemek lazım, burada emek var, parayla ölçmemek lazım. Biz yiyeceğiz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Süleyman Soylu, Gülistan Doku önergesine verdiği yanıtı paylaştı! 4 yıl önce sorulan kritik 5 soru

Gülistan Doku iddiası infial yarattı Soylu sessizliğini fena bozdu
İstanbul'u terk eden isimler kervanına 'Havuç' da katıldı

Tası tarağı topladılar, İstanbul'u terk ettiler

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, ağzından dev bir polip çıkartıldı

Burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye gitti, gerçek bambaşka çıktı
Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Düğün sırasında ilginç anlar
Ankara'da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Mantar ararken buldu, eline alıp taşıyınca hayatının şokunu yaşadı
Survivor’da saldırı ve küfürlerin ardından Seren Ay diskalifiye edildi

Survivor’da kriz büyüdü, sonu diskalifiye oldu