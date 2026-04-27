Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuşadası sürücüsünün alkotomobil ile elektrikli scooterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 ARE 252 plakalı elektrikli scooter ile kendi şeridinde ilerleyen Hidayet Kaya Karaçobanım'a (47), karşı yönden gelen M.E. (34) yönetimindeki 06 CAR 476 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atarak metrelerce savrulan Karaçobanım ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrikli scooter sürücüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaçobanım doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.E.'nin yapılan testinde 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü. Kaza anları ise çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile elektrikli scooterin çarpışması ve scooter sürücüsünün havada taklalar atarak yola savrulması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı