Haberler

Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü

Kuşadası'nda alkollü sürücünün çarptığı elektrikli scooter sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası sürücüsünün alkotomobil ile elektrikli scooterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Aydın'ın Kuşadası sürücüsünün alkotomobil ile elektrikli scooterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saat 06.00 sıralarında Güvercinada Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 ARE 252 plakalı elektrikli scooter ile kendi şeridinde ilerleyen Hidayet Kaya Karaçobanım'a (47), karşı yönden gelen M.E. (34) yönetimindeki 06 CAR 476 plakalı otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle havada taklalar atarak metrelerce savrulan Karaçobanım ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri elektrikli scooter sürücüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaçobanım doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü M.E.'nin yapılan testinde 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü karakola götürüldü. Kaza anları ise çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Görüntülerde otomobil ile elektrikli scooterin çarpışması ve scooter sürücüsünün havada taklalar atarak yola savrulması yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde

100 bin kişinin hayalleri gerçek oldu! Kazananlar açıklandı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e çıkmaya 1 adım kala kovuldu

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar