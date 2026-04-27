Amedspor, Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı

Süper Lig'e doğrudan yükselecek ikinci takım olmak için avantajı elinde bulunduran Amedspor, Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala teknik direktör Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler’de teknik direktör değişikliği yaşandı. Kulüp, Mesut Bakkal ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILIK

Kulüpten yapılan açıklamada, Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, deneyimli teknik adama katkılarından dolayı teşekkür edildi.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR MESAJI

Amed Sportif Faaliyetler tarafından yapılan duyuruda, “A Takım Teknik Direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendilerine kulübümüze sağladıkları katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR MERAK KONUSU

Bu gelişmenin ardından Amed Sportif Faaliyetler’in yeni teknik direktörünün kim olacağı merak edilmeye başlandı. Yönetimin kısa süre içinde yeni isim için çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAtacan Tuğtekin:

gitmen hataydı zaten !

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

çok yanlış bir karar, adamın emeği büyük haftaya ığdır'ı yenerse zaten süper lige çıkacak.. başka birini getirmek ne kadar mantıklı !! takımı bilmez oyuncuları tanımaz etmez !!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

