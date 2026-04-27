Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken "Karoline Leavitt" detayı

Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken 'Karoline Leavitt' detayı Haber Videosunu İzle
Trump'a düzenlenen suikast girişimlerinde dikkat çeken 'Karoline Leavitt' detayı
ABD Başkanı Trump'a önceki gün düzenlenen suikast girişimiyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Washington'daki saldırı Trump'a yönelik üçüncü saldırı girişiminde de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in doğum yapmak üzere olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde ikizlerini kucağına almaya hazırlanan Leavitt tesadüfe ilişkin, "Oldukça ilginç" yanıtını vererek şaşkınlığını dile getirdi.

ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir otelde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğine katılan ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik silahlı saldırının ABD basınındaki yankıları sürüyor. Saldırıyı 31 yaşındaki Cole Allen düzenlerken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ, HER SUİKAST GİRİŞİMİNDE HAMİLE

Söz konusu olay Trump'a yönelik üçüncü saldırı olurken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in diğer iki suikast girişiminde de doğum yapmak üzere olduğu öğrenildi. Önümüzdeki günlerde ikiz bebek doğurmaya hazırlanan Leavitt, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin konuyla ilgili sorusuna, "Oldukça ilginç" yanıtını verdi.

DONALD TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMLERİ

İlk olarak 13 Temmuz 2024’te Pensilvanya mitinginde Thomas Matthew Crooks tarafından ateş açıldı ve Trump sağ kulağından yaralandı. Bu olaydan kısa süre sonra, 15 Eylül 2024’te Florida’daki golf sahasında Ryan Wesley Routh, elinde tüfekle pusu kurmuşken Gizli Servis tarafından fark edilerek yakalandı. Son olarak, 26 Nisan 2026 akşamı Washington’daki Beyaz Saray Muhabirleri yemeğinde bir saldırgan otel lobisinde ateş açtı; Trump hızla tahliye edilirken saldırgan güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. 

TRUMP: OLAYI İRAN'A BAĞLAMIYORUM

Öte yandan Donald Trump, silahlı saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Harika bir kabinem var ve çok iyi şeyler yapıyorlar. Bu yapılanlar bizim için iyi. Diğer bazı insanlar için iyi değil. Örneğin, İran. Dünyayı havaya uçuramayacaklar. Ve dolayısıyla da mutlu değiller. Ve mutlu olmadıklarında, insanlar şiddet içerikli şeyler yaparlar. Hiçbir şeyi onlara bağlamıyorum ama ellerine bir fırsat geçse, muhtemelen bunu değerlendirirlerdi" ifadelerini kullandı. Trump, saldırganın manifestosundaki suçlayıcı ifadelerle ilgili "Ben pedofili değilim. Benimle hiçbir ilgisi olmayan şeylerle ilişkilendirildim. Ancak tamamen aklandım. Ben o söylenenlerin hiçbiri değilim" açıklamasında bulunmuştu.

