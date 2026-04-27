Haberler

Kırmızı görünce rakip takımın kaptanını yumrukladı

Kırmızı görünce rakip takımın kaptanını yumrukladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Huesca-Real Zaragoza derbisinde ikinci sarı kartla oyundan atılan Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, kararın ardından Jorge Pulido’nun üzerine yürüyerek rakibine yumruk attı; yaşanan olay sahada büyük gerginliğe neden oldu.

  • İspanya 2. Ligi'ndeki Huesca-Real Zaragoza maçında Zaragoza kalecisi Esteban Andrada, kırmızı kart gördükten sonra rakip takım kaptanı Jorge Pulido'ya yumruk attı.
  • Andrada, Pulido ile sözlü tartışma ve itme sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
  • 35 yaşındaki kaleci, rakip oyuncunun sağlığını tehlikeye atan hareketi nedeniyle 10 maça kadar ceza alabilir.

İspanya 2. Ligi’nde Huesca ile Real Zaragoza arasında oynanan “Aragón derbisi”, futbol dışı görüntülere sahne oldu. Zaragoza kalecisi Esteban Andrada’nın maçın son anlarında yaptığı hareket büyük tepki çekti.

TARTIŞMA KIRMIZI KART GETİRDİ

Karşılaşmanın son bölümünde Huescalı Jorge Pulido ile sözlü tartışma yaşayan Andrada, rakibini itmesinin ardından ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. Bu karar, tansiyonu daha da yükseltti.

KIRMIZI KART SONRASI KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Kırmızı kartın ardından sinirlerine hakim olamayan Andrada, tartışma yaşadığı Pulido’nun üzerine koşarak rakibine yumruk attı. Bu hareket sonrası saha bir anda karıştı.

SAHADA KAOS YAŞANDI

Andrada’nın saldırısının ardından Huesca kulübesindeki oyuncular sahaya girerek tepki gösterdi. İki takım futbolcuları arasında yaşanan arbede, uzun süre devam etti.

AĞIR CEZA KAPIDA

Disiplin kuruluna sevk edilmesi beklenen 35 yaşındaki kalecinin, rakip oyuncunun sağlığını tehlikeye atan hareketi nedeniyle 10 maça kadar ceza alabileceği ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

