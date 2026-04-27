Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga bölgesinde düzenlenen “Sağlıklı Uzun Ömür” konferansında, yaşlanma karşıtı aşı olarak nitelendirilen gen terapisi temelli ilacı kamuoyuna tanıttı.

“HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Moscow Times’ın haberine göre, 2025’te başlatılan “Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması” Ulusal Projesi somut sonuçlar vermeye başladı. Haberde, uzun yıllardır bilim dünyasında tartışılan yaşlanmayı durdurma fikrinin artık teoriden çıkıp pratikte karşılık bulduğu ifade edildi.

YAŞLANMAYI TETİKLEYEN MEKANİZMA HEDEFTE

Sekirinsky, geliştirilen tedavinin doğrudan yaşlanma sürecini başlatan biyolojik mekanizmalara odaklandığını belirterek, “İlaç aktive edildiğinde hücre yaşlanmasını tetikleyen RAGE reseptörünü bloke ediyor” açıklamasını yaptı. Bu müdahaleyle hücrelerin genç kalma süresinin uzatılması ve yaşa bağlı dejeneratif süreçlerin yavaşlatılması hedefleniyor.

DEV PROJE: BÜTÇE 2 TRİLYON RUBLEYİ AŞTI

Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın bütçesinin 2 trilyon rubleyi (yaklaşık 26,4 milyar dolar) geçtiği bildirildi. Projenin kapsamı ve finansal büyüklüğü, Rusya’nın bu alana verdiği stratejik önemi ortaya koyuyor.

SERİ ÜRETİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, deneysel aşamadaki tedavinin seri üretim sürecine ilişkin takvimi de paylaştı. Golikova, “Bu tedavinin seri üretimine 2028 ile 2030 yılları arasında başlanması planlanıyor” dedi.

ÖMÜR UZAYABİLİR, ANCAK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ortalama erkek yaşam süresinin 67 yıl olduğu Rusya’da, projenin başarıya ulaşması halinde insan ömrünün ciddi şekilde uzayabileceği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, bu tür iddiaların kesinlik kazanması için uzun vadeli bilimsel testler ve kapsamlı doğrulama süreçlerinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

PUTİN’DEN DİKKAT ÇEKEN “150 YIL” YORUMU

Yaşlanma karşıtı aşı çalışmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun yaşam konusundaki açıklamalarını da yeniden gündeme taşıdı. Putin, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yapay zeka konferansında, “150 yaşına ulaşmak muhtemel. Ancak bu bile para gibi her zaman yetersiz kalacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com