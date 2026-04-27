Haberler

Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel

Putin düğmeye bastı, yaşlanmak tarih oluyor: 150 yaşına ulaşmak muhtemel
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen gen terapisi ilacını tanıttı. RAGE reseptörünü bloke ederek hücre yaşlanmasını geciktirmeyi amaçlayan proje için 2 trilyon rubleyi aşan bütçe ayrıldı. Seri üretimin 2028-2030 arasında başlaması planlanırken, uzmanlar kesin sonuçlar için uzun test sürecine dikkat çekti. Putin ise daha önce yaptığı açıklamada “150 yaşına ulaşmak muhtemel” diyerek tartışmayı farklı bir boyuta taşımıştı.

Rusya Bilim ve Yükseköğretim Bakan Yardımcısı Denis Sekirinsky, Volga bölgesinde düzenlenen “Sağlıklı Uzun Ömür” konferansında, yaşlanma karşıtı aşı olarak nitelendirilen gen terapisi temelli ilacı kamuoyuna tanıttı.

“HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR”

Moscow Times’ın haberine göre, 2025’te başlatılan “Yeni Teknolojilerle Sağlığın Korunması” Ulusal Projesi somut sonuçlar vermeye başladı. Haberde, uzun yıllardır bilim dünyasında tartışılan yaşlanmayı durdurma fikrinin artık teoriden çıkıp pratikte karşılık bulduğu ifade edildi.

YAŞLANMAYI TETİKLEYEN MEKANİZMA HEDEFTE

Sekirinsky, geliştirilen tedavinin doğrudan yaşlanma sürecini başlatan biyolojik mekanizmalara odaklandığını belirterek, “İlaç aktive edildiğinde hücre yaşlanmasını tetikleyen RAGE reseptörünü bloke ediyor” açıklamasını yaptı. Bu müdahaleyle hücrelerin genç kalma süresinin uzatılması ve yaşa bağlı dejeneratif süreçlerin yavaşlatılması hedefleniyor.

DEV PROJE: BÜTÇE 2 TRİLYON RUBLEYİ AŞTI

Yaşlanma Biyolojisi ve Tıp Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmanın bütçesinin 2 trilyon rubleyi (yaklaşık 26,4 milyar dolar) geçtiği bildirildi. Projenin kapsamı ve finansal büyüklüğü, Rusya’nın bu alana verdiği stratejik önemi ortaya koyuyor.

SERİ ÜRETİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, deneysel aşamadaki tedavinin seri üretim sürecine ilişkin takvimi de paylaştı. Golikova, “Bu tedavinin seri üretimine 2028 ile 2030 yılları arasında başlanması planlanıyor” dedi.

ÖMÜR UZAYABİLİR, ANCAK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Ortalama erkek yaşam süresinin 67 yıl olduğu Rusya’da, projenin başarıya ulaşması halinde insan ömrünün ciddi şekilde uzayabileceği değerlendiriliyor. Ancak uzmanlar, bu tür iddiaların kesinlik kazanması için uzun vadeli bilimsel testler ve kapsamlı doğrulama süreçlerinin şart olduğuna dikkat çekiyor.

PUTİN’DEN DİKKAT ÇEKEN “150 YIL” YORUMU

Yaşlanma karşıtı aşı çalışmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun yaşam konusundaki açıklamalarını da yeniden gündeme taşıdı. Putin, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir yapay zeka konferansında, “150 yaşına ulaşmak muhtemel. Ancak bu bile para gibi her zaman yetersiz kalacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com
İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı

Herzog'un kararı Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı, puan farkı 7

Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Özal ailesinde büyük ihanet iddiası! Elvan Özal ilk kez konuştu: Kandırıldım

Ahmet Özal hakkında olay iddia! Eski eşi yıllar sonra ilk kez konuştu
Trump'ın danışmanı Miller, saldırı sırasında hamile eşini kendine kalkan yaptı

ABD’deki saldırının en çok konuşulan karesi! Hamile eşini kalkan yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray taraftarını delirten hareket

RAMS Park’a böyle çıktı, taraftar delirdi

Antalya'da derbiyi izleyen Galatasaray taraftarı bıçaklı saldırıda yaralandı

Derbiyi takip ederken kendini hastanede buldu
Oyundan atılan Ederson, sinirini VAR monitöründen çıkardı

Oyundan atılan Ederson, sinirini bakın neyden çıkardı