Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber Haber Videosunu İzle
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber
İtalyan ekibi Inter'de formaya giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle sezonu kapattı.

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’ndan üzücü haber geldi. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği öğrenildi.

KAS YARALANMASI NEDENİYLE SAHALARDAN UZAK

İddiaya göre Hakan Çalhanoğlu’nun yaşadığı kas yaralanması sonrası sezonu kapattığı belirtildi. Yıldız oyuncunun tedavi sürecine hemen başlandığı ifade edildi.

DÜNYA KUPASI’NA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Sakatlığına rağmen Hakan Çalhanoğlu’nun 2026 FIFA Dünya Kupası’na hazır hale gelmesinin beklendiği aktarıldı. Milli futbolcunun turnuva öncesi tamamen iyileşmesi hedefleniyor.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıkarken 12 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

DÜNYA KUPASI İÇİN GERİ SAYIM

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika’da başlayacak ve 19 Temmuz’da ABD’de oynanacak finalle sona erecek. Turnuvada 48 takım mücadele edecek.

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Haberler.com
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?