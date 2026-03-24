Alaattin Kadayıfçıoğlu nerdeyse damadı oluyordu! Hakan Ural'dan imalı sözler

Ümraniye'de şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile rapçi Vahap Canbay'ı barıştırmak amacıyla gittiği görüşmede silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı (21) cinayeti Türkiye'yi derinden etkiledi. Kurulan ilişki bağları ile gündemde geniş yer kaplayan olayda silahı ateşlediği iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu aslında magazin dünyasına uzak bir isim değil.

"AYRILIRKEN NELER YAŞADIK BİLMİYORSUNUZ"

Kadayıfçıoğlu'nun adı geçmişte Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ve Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural ile yaşadığı ilişkilerle konuşulmuştu. Kadayıfçıoğlu'nun eski ilişkilerinin yeniden konuşulmasının ardından oyuncu Hakan Ural kızıyla yaşadığı ilişkiye ilişkin sunuculuğunu yaptığı televizyon programında imalı konuştu. Kadayıfçıoğlu ile kızının yaklaşık 2 sene birliktelik yaşadıklarını ve ayrılalı 1.5 yıl olduğunu belirten Ural, "Benim kızım ayrılırken biz neler yaşadık bilmiyorsunuz" dedi.

Ural şu ifadeleri kullandı:

"Benim kızım hayatı deneyimlerken ne kadar doğrusu, yanlışı veya hatası varsa ben eleştirdim ama hep yanında oldum. Ben böyle bir babayım. Brnim kızım 30 yaşında. Tek flörtü de Alaattin olmadı. Bu olay vuku bulmuş olmasaydı hiçbirinizin ne ayrıldığından ne de ne yaşadığından haberi bile yoktu. Kızım Alaattin'den ayrılalı 1.5 yıl oldu. Bana normal davranan bir adama benim kızımın flörtü olması hasebiyle negatif mi olayım? Ben nereden bileyim bu adamın cinayet işleyeceğini.

Velhasılıkelam, babasını da bilirim. Bir iki defa oturdum kalktım. Ama siz biliyor musunuz ki benim kızım ayrılırken biz ne yaşadık. O benim özelim. Siz ne biliyorsunuz da ne konuşuyorsunuz. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Salla babam salla. Hakan Ural'ın kızını bu olaya eklemenin manasını bana bir anlatın, ben de anlayayım. Bana saldırıyorlar tamam da çocuklarım üstünden yapmayın. Allah cezanızı vermesin. Beni alın yerden yere vurun da bunu yapmayın. Ortada bir cinayet var"

KADAYIFÇIOĞLU'NU ÖVMÜŞTÜ

Ural’ın sunuculuğunu yaptığı programda, kızının sevgilisi olduğu dönemde Kadayıfçıoğlu için kullandığı övdü dolu ifadeler de yeniden hatırlandı. Ural, "Bu benim damat olacak gibi duruyor. Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi, pırıl pırıl, dünyalar iyisi...” şeklinde konuşmuştu.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan şüpheli Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Zuhal Kalaycıoğlu ile A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.