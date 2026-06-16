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Düşen ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağındaki 8 mürettebatın öldüğü doğrulandı

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California'daki Edwards Hava Üssü'nden kalkan B-52 bombardıman uçağı kısa süre sonra düştü. Kazada 8 mürettebatın tamamı öldü. Uçak, radar modernizasyon testi için havalanmıştı.

ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalktıktan kısa bir süre sonra düşen B-52 bombardıman uçağında bulunan 8 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği doğrulandı.

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağının ülkenin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalktıktan kısa bir süre sonra düşmesi ile sonuçlanan kazanın bilançosu netleşti. Düzenlenen basın toplantısında konuşan 412. Test Filosu Komutanı Yardımcısı Albay James Hayes, uçakta bulunan mürettebatın tamamının öldüğünü doğrulayarak, "8 harika Amerikalıyı kaybettik. Dualarımız ve iyi dileklerimiz sevdiklerini kaybedenlerin aileleriyle birlikte" ifadelerini kullandı. Hayatını kaybeden 8 mürettebatın üniformalı askerler, sivil devlet memurları ve sözleşmeli sivil personelden oluşan karma bir ekip olduğu bilgisini paylaşan Hayes, kurbanların yakınlarına henüz haber verilmediği için kimlik bilgisi paylaşmaktan kaçındı. Düşen B-52 bombardıman uçağının "Radar Modernizasyon Programı" kapsamındaki bir test görevi için havalandığını kaydeden Hayes, kazanın nedeninin henüz netleşmediğini ve soruşturmanın 6 aya kadar sürebileceğini de sözlerine ekledi.

ABD'ye ait bir B-52 bombardıman uçağı düşmüştü

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait B-52 bombardıman uçağı, ABD'nin California eyaletindeki Edwards Hava Üssü'nden kalktıktan kısa bir süre sonra düşmüştü. Edwards Hava Üssü'nden yapılan ilk açıklamada, "Acil durum ekipleri kaza mahalline anında müdahale etti" denilmişti. Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde düşen uçaktaki 8 mürettebatın öldüğünün değerlendirildiği bildirilmiş, ancak bu bilgi resmi makamlarca doğrulanmamıştı. - CALİFORNİA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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