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Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı

Silivri Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan Balcıoğlu dahil 10 kişi tutuklandı
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Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli tutuklandı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Adem Kalaba'nın ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

11 KİŞİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık, ifadelerin ardından Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti. 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanması istendi.

MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI

Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişinin tutuklanmasına karar verdi.

BİR ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Adem Kalaba'nın ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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