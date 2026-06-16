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Kenan Yıldız dua ederek antrenmana başladı

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Arizona'da başladı. Kenan Yıldız, antrenmana dua ederek çıktı.

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı futbolcusu Kenan Yıldız, Paraguay ile oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına dua ederek başladı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına start verdi. Arizona'daki Athletic Grounds'ta Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın her idmanda olduğu gibi çalışmaya dua ederek başladı. - ARIZONA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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