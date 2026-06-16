Kayseri'de Tarihin En Büyük Uyuşturucu Operasyonu

Kayseri'de 2 bin 500 polisin katılımıyla yapılan cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun görüntüleri paylaşıldı. Operasyon öncesi personele seslenen Vali Gökmen Çiçek; "Bugün Kayseri'nin huzuru, asayişi ve güvenliği açısından tarihi bir gün. Kayseri'de çocuklarımızın zehirlenmemesi için, alçaklara teslim olmamaları için, zehir tacirlerinin kurduğu türlü tuzakları yıkmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Kayseri'de sabah saatlerinde 2 bin 500 polisin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 1 helikopter ve 4 dronun da yer aldığı operasyonda 282 hedef şahsı yakalamak için 263 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon öncesi Kayseri Valisi Gökmen Çiçek personele seslenerek; "Bugün Kayseri'nin huzuru, asayişi ve güvenliği açısından tarihi bir gün. Kayseri'de çocuklarımızın zehirlenmemesi için, alçaklara teslim olmamaları için, zehir tacirlerinin kurduğu türlü tuzakları yıkmak için mücadele ediyoruz. Uyuşturucu satıcılarıyla mücadele eden Şehit İbrahim Birol adına birçok operasyonlar yapmıştık. Bu operasyonlar çerçevesinde en büyüğü olan bugün gerçekleştireceğimiz operasyonda da şehrimize zehir sokmak isteyen, gençlerimizi zehirlemek isteyen, bu memleketin geleceği olan çocuklarımızı yere sermek isteyenlere karşı yaptığınız bu operasyonla bellerini kıracaksınız. Kayseri emniyet müdürümüzün liderliğinde delillendirmeler, bütün süreç titizlikle takip edildi. Cumhuriyet başsavcımızın talimatlarıyla da bugün operasyon aşamasına geldik. Operasyonumuzun memleketimiz, vatanımız, milletimiz ve Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise bu şehirde uyuşturucu sattırmayacaklarına dair söz verdiklerini belirterek; "Yaklaşık 1 sene önce Şehit İbrahim Birol'un naaşının başında bir söz verdik; bu şehirde uyuşturucu sattırmayacağız. Çocuklarımızı bunların zehirlemesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Rabbime şükürler olsun bu güne kadar biz sözümüzde durduk, sözümüzün arkasındayız. Allah'ın izniyle bugün de operasyonumuzu tamamlayacağız, onları hak ettiği yer olan cezaevlerine göndereceğiz. Bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen bakanıma, bakan yardımcıma, genel müdürüme, valime, başsavcıma, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na, Özel Harekat ve İstihbarat Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı