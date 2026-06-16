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Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu

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A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay ile oynayacağı kritik karşılaşmanın hakemi açıklandı. FIFA, mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton'ın görev yapacağını duyurdu.

  • Türkiye ile Paraguay arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu maçını El Salvadorlu hakem Ivan Barton yönetecek.
  • Karşılaşma 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak.
  • Ivan Barton daha önce 2022 Dünya Kupası'nda Almanya-Japonya, Brezilya-İsviçre ve İngiltere-Senegal maçlarını yönetti.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak karşılaşmanın hakem kadrosu belli oldu. FIFA'nın yaptığı açıklamaya göre 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanacak mücadeleyi El Salvador Futbol Federasyonu'ndan Ivan Barton yönetecek.

YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Karşılaşmada Ivan Barton'ın yardımcılıklarını David Moran ile Antonio Pupiro üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi Jamaikalı Oshane Nation olurken, yedek yardımcı hakem olarak Trinidad ve Tobago Futbol Federasyonu'ndan Caleb Wales görev yapacak.

DÜNYA KUPASI TECRÜBESİ BULUNUYOR

34 yaşındaki Ivan Barton, daha önce de Dünya Kupası sahnesinde önemli karşılaşmalarda görev aldı. El Salvadorlu hakem, 2022 Dünya Kupası'nda Almanya'nın Japonya'ya 2-1 mağlup olduğu mücadelede düdük çalmıştı.

BREZİLYA VE İNGİLTERE MAÇLARINI DA YÖNETTİ

Barton, Katar'daki turnuvada ayrıca Brezilya'nın İsviçre'yi 1-0 mağlup ettiği grup karşılaşmasını ve İngiltere'nin Senegal'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldiği son 16 turu maçını da yönetti.

KRİTİK 90 DAKİKA

Avustralya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Paraguay maçına büyük önem veren A Milli Takım, gruptan çıkma umutlarını sürdürmek için sahaya mutlak puan hedefiyle çıkacak. Ay-yıldızlı ekip için kritik öneme sahip mücadele 20 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Alper Kızıltepe
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