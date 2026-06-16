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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar: Tır otomobili önüne alıp sürükledi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar: Tır otomobili önüne alıp sürükledi
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Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir tır, aynı yönde ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Başakşehir istikametinde meydana gelen olayda, seyir halindeki bir tır aynı yönde ilerleyen otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. O anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, bugün sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir yönünde seyir halinde olan tır ile aynı istikamette ilerleyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tırın ön kısmında sıkışarak bir süre sürüklendi. Otoyolda ilerleyen diğer sürücüler büyük panik yaşarken, yaşanan tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın önünde kalan otomobili metrelerce sürüklediği, çevredeki sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak durumu fark ettirmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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