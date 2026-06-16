Haberler

Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı

Japonya'dan tarihi faiz kararı! 31 yılın zirvesine çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükselterek son 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Aralık 2025'ten bu yana ilk faiz artışını gerçekleştiren banka, kararın gerekçesi olarak Orta Doğu'daki çatışmaların enerji fiyatları üzerindeki etkisini ve zayıf yenin yarattığı enflasyon baskısını gösterdi. Karar, Japonya'nın para politikasında normalleşme sürecinin önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasında normalleşme sürecini sürdürerek politika faizinde yeni bir artışa gitti. Banka, kısa vadeli politika faizini yüzde 0,75'ten yüzde 1'e yükseltti.

Bu karar, Aralık 2025'ten bu yana gerçekleştirilen ilk faiz artışı olurken, Japonya'da faiz oranları son 31 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ENFLASYON BASKISI ETKİLİ OLDU

BOJ, kararın arkasında Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji maliyetleri ve Japon yenindeki değer kaybının yarattığı fiyat baskılarının bulunduğunu belirtti.

Uzun yıllardır düşük faiz politikası uygulayan Japonya, son dönemde artan enflasyon riskleri nedeniyle para politikasında daha sıkı bir duruş sergilemeye başladı.

PARA POLİTİKASINDA NORMALLEŞME SÜRÜYOR

Uzmanlar, faiz artışının BOJ'un ultra gevşek para politikasından çıkış sürecinin önemli bir adımı olduğunu değerlendiriyor. Kararın ardından piyasalarda Japon yeninin güçlenebileceği ve enflasyonla mücadelede yeni adımların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Yenilgi sonrası eleştiriler vardı! Merih Demiral ve Eren Elmalı'dan sürpriz değişim

Bu hallerinden eser kalmadı
İspanya maçının kahramanı annesi için gözyaşlarına boğuldu! Sebebi yürek burktu

Gecenin kahramanı annesi için ağladı: Sebebi yürek burktu
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ülke mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor