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Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü

Nevşehir'de binanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk öldü
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Nevşehir'de bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki Y.Y.E, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nevşehir'de bir apartmanın 5. katındaki pencereden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Bekdik Mahallesi İdeal Sokak'taki bir binanın 5. katındaki dairede yaşayan 2 yaşındaki Y.Y.E, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 12 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen çocuk, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Y.Y.E. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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