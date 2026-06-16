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Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı

Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın takımdan ayrılış sürecini anlattı
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Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy ve efsane golcüsü Tanju Çolak, Kulp Digital ekranlarında bir araya geldi. Galatasaray'ın eski yöneticisi Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayarak, "Galatasaray'ı para için bıraktı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

  • Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan ayrılışının para için olmadığını belirtti.
  • Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray için boş mukaveleye imza atabilecek karakterde olduğunu söyledi.
  • Gürsoy, Galatasaray Başkanı Alp Yalman'a, sorun maddi ise ücreti kendisinin ödeyebileceğini iletti.

Türk futbolunun iki önemli ismi, Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ergün Gürsoy ile Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden Tanju Çolak, yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez Kulp Digital ekranlarında bir araya geldi.

TANJU ÇOLAK'IN G.SARAY'DAN AYRILIŞ SÜRECİ

Spor kamuoyunda büyük yankı uyandıran programda, yıllardır tartışılan ve futbol tarihinin en çok konuşulan transfer süreçlerinden biri yeniden masaya yatırıldı. Ergün Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'dan ayrılış süreciyle ilgili kamuoyunda oluşan bazı algılara açıklık getiren dikkat çekici ifadeler kullandı.

''G.SARAY'I PARA İÇİN BIRAKTI'' İDDİALARI

Program sırasında konuşan Gürsoy, Tanju Çolak'ın Galatasaray'a olan bağlılığını vurgulayarak, kamuoyunda zaman zaman dile getirilen " Galatasaray'ı para için bıraktı" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

''BOŞ MUKAVELEYE DAHİ İMZA ATABİLECEK KARAKTERDEYDİ''

Gürsoy, Tanju Çolak'ın o dönemde kulübe duyduğu aidiyeti anlatırken, "Tanju, Galatasaray için boş mukaveleye dahi imza atabilecek karakterdeydi. Onun Galatasaray sevgisini ve kulübe bağlılığını yakından bilenlerdenim" sözleriyle dikkat çekti. Gürsoy, Galatasaray Başkanı Alp Yalman’a, sorunun eğer maddiyat kaynaklı olması durumunda ücreti komple ödeyebileceğini, Galatasaray’ın uygun gördüğü tarihte ise kendisine ödeme yapabileceğini söyledi.

Türk futbol tarihine ışık tutan programda, geçmişte yaşanan olaylar, transfer süreçleri ve dönemin kulüp yönetimleriyle ilgili birçok önemli detay da ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği söyleşi, yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kulp Digital ekranlarında gerçekleşen bu tarihi buluşma, yalnızca geçmişe dönük önemli bir futbol sohbeti olmakla kalmadı; aynı zamanda yıllardır süregelen bazı tartışmaların da yeniden değerlendirilmesine imkan sağladı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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