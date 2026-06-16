Trafikte kavga ettiği şahsın kulağını ısırarak kopardı

Düzce'de iki sürücünün yol verme tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi diğer kişinin kulağını ısırarak kısmen kopardı.

Olay, Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde 2880 Cadde üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde S.K. ile M.B. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışmanın büyümesi üzerine kavga çıktı. Kavga sırasında M.B., S.K.'nın kulağını ısırarak bir kısmını kapardı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayla müdahale eden Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne Asayiş Şubesi ekipleri inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı