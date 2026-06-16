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Dün kimse tanımıyordu, şimdi herkes adını aratıyor

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İspanya karşısında yaptığı 7 kritik kurtarışla takımına tarihi bir puan kazandıran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın takipçi sayısı maç öncesindeki 100 bin seviyesinden 5,8 milyonun üzerine çıktı.

  • Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı 7 kritik kurtarış yaparak maçın 0-0 bitmesini sağladı.
  • Vozinha, maçın ardından 'Maçın Oyuncusu' ödülünü kazandı.
  • Maç öncesi 100 bin olan Vozinha'nın sosyal medya takipçi sayısı, maç sonrası 5,8 milyondan fazla arttı.

Dünya Kupası'nda İspanya karşısında yaptığı kurtarışlarla takımına tarihi puan kazandıran Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha, maçın ardından büyük ilgi gördü. Tecrübeli file bekçisinin takipçi sayısı saatler içinde milyonlarca arttı.

DÜNYA KUPASI'NIN SÜRPRİZİNE DAMGA VURDU

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda turnuvanın favorilerinden İspanya ile ilk kez Dünya Kupası sahnesine çıkan Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona ererken, gecenin kahramanı Yeşil Burun Adaları'nın deneyimli kalecisi Vozinha oldu.

İSPANYA'YA GEÇİT VERMEDİ

40 yaşındaki file bekçisi, İspanyol yıldızlara karşı sergilediği performansla dikkat çekti. Maç boyunca yaptığı 7 kritik kurtarışla takımını ayakta tutan Vozinha, rakibine gol izni vermedi ve ülkesine Dünya Kupası tarihindeki en önemli sonuçlardan birini kazandırdı. Başarılı performansının ardından tecrübeli kaleci "Maçın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

TAKİPÇİ SAYISI PATLADI

Saha içindeki performansı kısa sürede dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Karşılaşma öncesinde yaklaşık 100 bin takipçiye sahip olan Vozinha'nın sosyal medya hesabı, maçın ardından yoğun ilgi gördü. Tecrübeli kalecinin takipçi sayısının kısa süre içinde 5,8 milyondan fazla arttığı öğrenildi.

BİR GECEDE DÜNYA YILDIZI OLDU

İspanya gibi güçlü bir rakibe karşı gösterdiği performansla adından söz ettiren Vozinha, Dünya Kupası'nın ilk haftasına damga vuran isimlerden biri oldu.

Yeşil Burun Adaları'nın tarihi puanında başrolü oynayan deneyimli kaleci, sahadaki başarısını sosyal medyaya da taşıyarak turnuvanın en çok konuşulan futbolcuları arasına girdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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