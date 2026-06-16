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İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na olay sözler: Huzurunuzun kaçmaması için bu kişiyi kaale almayın
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Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu verdiği röportajda mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu için zehir zemberek ifadeler kullandı. İmamoğlu "Kayyım olmak için kırk takla atanlar gördüğümüz üzere kurultaydan adeta kaçmaktadır. CHP’nin delegesinden utanmaktadır. Milletimize de huzurlarının kaçmaması adına bu kişiyi kaale almamasını tavsiye ederim. Çünkü Türkiye’nin ondan çok daha önemli, çok daha ciddi meseleleri var" dedi.

  • Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'dâhili bedhah kayyım' olarak nitelendirip millete onu kaale almamasını tavsiye etti.
  • İmamoğlu, CHP'nin bilinçli şekilde ülke gündeminden uzaklaştırılmaya çalışıldığını savundu.
  • İmamoğlu, kurultay sürecine ilişkin 'Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız' mesajı verdi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yeniden genel başkanlık görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlke TV'ye verdiği röportajda Kılıçdaroğlu'nun parti içinde "arınma" süreci başlatacağı ve CHP'yi yeniden kurultaya götüreceği yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, sert ifadeler kullandı.

"BU KİŞİYİ KAALE ALMAMASINI TAVSİYE EDERİM"

İmamoğlu, "Dâhili bedhah kayyımın ne düşündüğünü bilmem, ilgilenmiyorum da. Milletimize de huzurlarının kaçmaması adına bu kişiyi kaale almamasını tavsiye ederim. Çünkü Türkiye'nin ondan çok daha önemli, çok daha ciddi meseleleri var" dedi.

"CHP MİLLETİN GÜNDEMİNDEN KOPARILMAK İSTENİYOR"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilinçli şekilde ülke gündeminden uzaklaştırılmaya çalışıldığını savunan İmamoğlu, iktidarın CHP'nin ekonomi, işsizlik, emekliler ve gençlerin sorunlarını konuşmasını istemediğini öne sürdü.

İmamoğlu, "Muhterisler, milyonlarca insanın umudunu büyüten, Türkiye'nin birinci partisi olmuş, iktidara yürüyen bir partiyi kendi içine kapatıyor, enerjisini milletin sorunlarından koparmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ KOŞUYORUZ, ONLAR KAÇIYOR"

Açıklamalarında parti içindeki bazı isimleri de eleştiren İmamoğlu, "Biz koşuyoruz, onlar kaçıyor. Ara seçim deniyor, çıt çıkmıyor. Ekonomi deniyor, çıt çıkmıyor. Tapular ortaya saçılıyor, yine çıt çıkmıyor. Karşılığı ise darbe olarak önümüze konuyor" dedi.

"MİLLET NOTUNU VERECEK"

Türkiye'nin geleceğine odaklandığını belirten İmamoğlu, ekonomi, sanayi, tarım ve ulusal güvenlik alanlarında yapılacak çalışmaları düşündüğünü ifade ederek, "Millet zaten bunların notunu verir. Ben çok seviyorum onları, çok güveniyorum" diye konuştu.

İmamoğlu açıklamasının sonunda, "Millet, dâhili bedhah kayyımın da onun emir aldığı, millet iradesini çiğneme planları yapanların da notunu verir" ifadelerini kullandı.

"SİYASETEN, RUHEN VE BEDENEN HAZIRIZ"

Bir süredir CHP’nin gündeminde olan kurultay sürecine ve yeni parti tartışmalarına dair de açıklamalardan bulunan İmamoğlu, “Siyaseten, ruhen ve bedenen hazırız” mesajı verdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıkasimsahinn27:

iyide bu neden konuşturuluyor içeride olanların bu derece rahat olmaması lazım

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Bir de bedbaht diyebilseymissin...

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Haber YorumlarıHasan Okutan:

Laf etti bal kabağı koy tabağa ye sabaha??

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