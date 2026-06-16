Haberler

Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste ailesiyle kalan 8 yaşındaki M.A., bungalov havuzunda boğulma tehlikesi yaşadı. Babası tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.

Şükriye Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzuna giren 8 yaşındaki M.A, boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğunun battığını gören babası, havuza atlayarak çocuğunu sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu
Konya'da İtalya'ya ait hava savunma sistemi konuşlandırılacak

İtalya, bir şehrimize hava savunma sistemi konuşlandırıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi

Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Maç biter bitmez İran Milli Takımı'na skandal talimat

Dünyanın gözü önünde İranlı oyuncular için skandal talimat
Montella'dan Paraguay öncesi radikal karar! İki yıldız kulübeye çekiliyor

Milyonları isyan ettiren ikiliyi kulübeye çekiyor
21 yaşındaki genç kızdan Mehmet Ali Erbil hakkında bomba iddia: Bana dedi ki...

Daha 21 yaşında! Erbil'in yaptığı ahlaksız teklifi ifşa etti

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı