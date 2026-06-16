Sakarya'da bungalovda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir tesiste ailesiyle kalan 8 yaşındaki M.A., bungalov havuzunda boğulma tehlikesi yaşadı. Babası tarafından sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu ciddi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde havuzda boğulma tehlikesi geçiren 8 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı.
Şükriye Mahallesi'ndeki bir tesiste ailesiyle kaldığı bungalovun havuzuna giren 8 yaşındaki M.A, boğulma tehlikesi yaşadı. Çocuğunun battığını gören babası, havuza atlayarak çocuğunu sudan çıkardı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu