Bakan Gürlek duyurdu! Türkiye'den FETÖ firarileri için yeni hamle

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yılın ardından, yurt dışına kaçan FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iadesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı verilerine göre bugüne kadar 119 ülkeye, 2 bin 765 kişi hakkında toplam 2 bin 950 iade talebi gönderildi.

Sabah gazetesine konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, firari örgüt mensuplarına ilişkin dosyaların yeniden ele alındığını belirterek, elde edilen yeni delillerin ilgili ülkelere gönderileceğini söyledi. Gürlek, özellikle örgütün üst düzey yöneticilerinin iadesi konusunda yeni girişimlerin başlatıldığını ifade etti.

ALMANYA VE ABD İLK SIRADA

Türkiye'nin en fazla iade talebi gönderdiği ülkelerin başında Almanya ve ABD geliyor. Almanya'ya 777, ABD'ye 428, Belçika'ya ise 142 dosya iletildi. Ancak birçok dosya çeşitli gerekçelerle reddedildi ya da sonuçlandırılmadı. Almanya'nın 519 talebi reddettiği, ABD'de ise yüzlerce dosyanın halen beklemede olduğu belirtildi.

INTERPOL ENGELİ DEVAM EDİYOR

İade süreçlerinin önündeki en önemli engellerden biri ise Interpol'ün tutumu olarak gösteriliyor. Türkiye'nin kırmızı bülten taleplerinin büyük bölümü, Interpol'ün 2018 yılında aldığı ve FETÖ dosyalarını "siyasi içerikli" olarak değerlendiren kararı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Yabancı ülkeler de mültecilik statüsü, vatandaşlık, siyasi saikle yargılama iddiası ve kötü muamele riski gibi gerekçelerle çok sayıda iade talebini reddetti.

GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bakan Gürlek, Sabah gazetesindeki röportajın yayımlanmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda da FETÖ ile mücadelenin süreceğinin altını çizdi.

Gürlek paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devletimizin bekasını hedef alan FETÖ ihanet şebekesiyle mücadelemiz kesintisiz sürmektedir. Bakanlığımızın ilgili birimleri yurt içinde olduğu gibi yurt dışındaki tüm FETÖ firarilerinin takibatını da en titiz şekilde yürütmektedir. Adalet er ya da geç tecelli edecek ve bu ihanet şebekesinin tüm mensupları hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

ÖRGÜTÜN ÜST DÜZEY İSİMLERİ İÇİN YENİ GİRİŞİM

Türkiye'nin iadesini talep ettiği isimler arasında örgütün üst düzey yöneticileri de bulunuyor. ABD'de bulunan Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Ahmet Kara, Şerif Ali Tekalan, İsmail Büyükçelebi, Ekrem Dumanlı, Ahmet Kurucan ve Naci Tosun gibi isimler için süreç devam ediyor. Ayrıca Almanya, Belçika ve diğer ülkelerde bulunan örgüt yöneticileri hakkında da yeni deliller ışığında girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: Haberler.com