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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yaz ortasında sağanak şoku: Yağış nereleri vuracak?

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Yaz ortasında sağanak şoku: Yağış nereleri vuracak?
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Yaz sıcakları yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Ancak Meteoroloji’ye göre kuzey ve doğu kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Toroslar, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yerel yağışlar görülecek.

  • Edirne, Kırklareli, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
  • Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor; rüzgar kuzeyli yönlerden hafif esecek.
  • Denizlerde fırtına beklenmiyor, dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre arasında olacak.

Bugün hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yok. Parçalı bulutlu gökyüzü altında Edirne’den Van’a kadar bazı bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Kuzey ve doğu illerine dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batı kesimleri parçalı bulutlu geçecek. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 

Bursa: 34°C

Çanakkale: 31°C

İstanbul: 30°C

Kırklareli: 30°C

EGE

Az bulutlu ve açık. Denizli: 35°C

İzmir: 34°C

Manisa: 36°C

Muğla: 32°C

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz’in Toroslar mevkiinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Adana: 34°C

Antalya: 29°C

Burdur: 31°C

Hatay: 29°C

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Ankara: 29°C

Çankırı: 31°C

Eskişehir: 33°C

Konya: 30°C

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu. Bolu: 29°C

Düzce: 32°C

Kastamonu: 29°C

Zonguldak: 29°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Amasya: 32°C

Rize: 27°C

Samsun: 28°C

Trabzon: 25°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Erzurum: 25°C

Kars: 23°C

Malatya: 31°C

Van: 24°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Diyarbakır: 35°C

Mardin: 34°C

Siirt: 32°C

Şanlıurfa: 37°C

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor. Tüm denizlerde dalga yüksekliği 0,5-1,5 metre arasında seyredecek, görüş mesafesi iyi olacak. Van Gölü’nde ise parçalı çok bulutlu hava ile aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Taner Yener
Taner Yener
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