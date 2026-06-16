Haberler

İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin talebiyle iptal edilen İran saldırısı bilgisini sızdıran Genelkurmay Başkanı Zamir'i güvenlik kabinesinde azarladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, bugün düzenlenen güvenlik kabinesi toplantısında, 8 Haziran'da İran'a planlanan saldırının ABD'nin talebiyle iptal edildiği bilgisinin sızdırılması nedeniyle Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'i azarladığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD ile İran'ın mutabakata varmasının ardından bugün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nde, İran ve Lübnan konuları ele alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Omer Tischler'in, Netanyahu'nun 8 Haziran'da İran'a planlanan hava saldırısını ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle dakikalar önce iptal ettiğini doğrulaması nedeniyle toplantıda tartışma yaşandı.

Netanyahu, Zamir'i herkesin önünde azarladı ve Tischler'in mesajının bir hata olduğunu ileri sürerek "İsrail'in birliğine zarar verdi ve bu durum bizi Trump'ın önünde utandırdı." ifadelerini kullandı.

Haberde, güvenlik kabinesinde konuşulanların detayına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İsrail-İran çatışması

İsrail ordusu 7 Haziran'da ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceklerini açıklamıştı.

İran'dan aynı gün akşam saatlerinde üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çalmıştı.

İsrail ordusu, İran'ın batı ve orta kesimini hedef aldığını açıklamış, Tahran da bu saldırılara füzelerle yanıt vermişti.

8 Haziran öğle saatlerinde karşılıklı saldırıların durdurulduğu bildirilmişti.

İsrail Ordu Radyosu, İsrail ordusunun İran'a yönelik büyük bir saldırı planladığını ancak Trump'ın talebiyle bu saldırının durdurulduğunu kaydetmiş, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tischler haberi bugün doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Eski eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren cani: Kardeşini öldürdüm, sıra sizde

Eşini 31 bıçak darbesiyle öldürüp, fotoğrafını ablasına atmış
Yurt dışına sevk edilmesi gereken araç ve motor parçaları bir depoda ele geçirildi

Yurt dışına gitmesi gerekirken bir depoda ele geçirildi
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
İşte İran ve ABD'nin anlaşmaya vardığı maddeler

Trump, İran'ı ayağa kaldıracak şartı kabul etti
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım