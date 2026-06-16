Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'de mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası siyasi hareketlilik hız kazandı. Tekrar Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'e destek veren milletvekillerine "Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin. İktidar olacağız" şeklinde doğrudan mesaj gönderdiği iddia edildi.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'e yakın bazı milletvekillerine 'Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin' mesajı iletti.
  • Kılıçdaroğlu, iki grup toplantısına mazeretsiz katılmayan 17 milletvekiliyle özel bir görüşme planlıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargıdan dönen "mutlak butlan" kararı sonrasında yaşanan gelişmeler, Ankara siyasi kulislerini hareketlendirmeye devam ediyor. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekilleriyle kurduğu yeni temas ağına dair çarpıcı bir iddia gündeme bomba gibi düştü.

"BENİ BEKLEYİN, ÇOK YAKINDA PARTİYE HAKİM OLACAĞIZ"

Nefes'in haberine göre; Kılıçdaroğlu, mevcut süreçte Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen bazı milletvekilleriyle doğrudan iletişime geçti. Özel'i destekleyen vekillere iletildiği öne sürülen mesajda Kılıçdaroğlu'nun şu ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız. Sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız."

GRUP TOPLANTISINA KATILMAYAN 17 VEKİLLE KRİTİK GÖRÜŞME PLANI

Öte yandan parti içindeki denge arayışları sadece bu mesajla sınırlı değil. CHP Genel Merkezi kaynaklarından edinilen bilgilere göre; Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde peş peşe gerçekleştirilen iki grup toplantısına mazeretsiz katılmayan 17 milletvekiliyle de özel bir zirve yapmaya hazırlanıyor.

Bu hamleye ilişkin kaynakların yaptığı değerlendirmede, parti içi barışın hedeflendiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu vekillerimize çok saygı duyuyoruz. Parti içinde kavgayı körüklemek yerine sulhu desteklediklerini biliyoruz. Vekillerimizle Kemal Bey bizzat yüz yüze görüşüp fikirlerini ve önerilerini alacak."

Kaynak: Haberler.com
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş barda dehşet saçtı! Kadını zorla götürmek isteyince...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özşen Madencilik işçilerinin 27 günlük direnişi anlaşmayla sona erdi

27 gün sonra gelen mutluluk
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

Yer: Malatya! Dünyada bir ilke imza atıldı
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı