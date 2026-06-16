Haberler

Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı

Sarıyer'de AVM'de silahlı saldırı: Galerici bacağından yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sarıyer'de bir AVM'de oturan galerici Barış A., yanına gelip dövmesini beğendiğini söyleyen 16 yaşındaki E.T. tarafından bacağından vuruldu. Saldırgan ve ona yardım eden şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. E.T. tutuklandı.

SARIYER'de bir AVM'deki kafeteryada oturan galerici ve iş insanı Barış A. (35), yanına yaklaşan E.T. (16) tarafından silahlı saldırıya uğrayarak bacağından yaralandı. Saldırganın olaydan önce "Dövmen çok güzel abi" diyerek Barış A.'nın yanına geldiği, bir süre uzaklaştıktan sonra tekrar gelerek ateş ettiği ortaya çıktı. Olayın ardından kaçmaya çalışan E.T. ile kendisini araçla almaya gelen İdris Ü. (48), Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus timlerinin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli E.T. tutuklandı.

Olay, 13 Haziran cumartesi günü Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir AVM'deki kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galerici ve iş insanı Barış A., kafeteryada oturduğu sırada yanına gelen E.T. ile kısa süre konuştu. E.T.'nin Barış A.'ya "Dövmen çok güzel abi" dedikten sonra kafeden uzaklaştığı, kısa süre sonra tekrar gelerek yanında bulunan silahla Barış A.'nın bacağına ateş ettiği öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Barış A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Barış A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SARIYER YUNUS TİMLERİ YAKALADI

Saldırının ardından kaçan E.T.'yi almak için olay yerine araçla gelen İdris Ü., polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus timleri tarafından takip sonucu E.T. ile İdris Ü. yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.'nün poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından E.T., 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı. İdris Ü. ile ilgili işlemlerin ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
El hareketi olay olan hakem hakkında karar çıktı

El hareketi olay olan hakem hakkında karar

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

DEM Parti İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Yasal düzenlemeler konuşuldu

İmralı Heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: TBMM Başkanı da aynı yaklaşımda
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor