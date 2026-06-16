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Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı

Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı
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Tokat'ın Artova ilçesinde, tartıştığı 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici'yi darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen gelin K.V. tutuklandı. Hastanede hayatını kaybeden Cici toprağa verilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan gelin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu K.V'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

TARTIŞMA ÖLÜMLE SONUÇLANDI

Olay, ilçeye bağlı Ağmusa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, K.V. ile 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V'nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Cici, ambulansla kaldırıldığı Artova İlçe Entegre Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mustafa Cici'nin cenazesi, işlemlerinin ardından ilçede toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
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