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Antrenörlüğe ''Hayır'' diyen Mertens, Galatasaray'dan bakın ne istedi

Antrenörlüğe ''Hayır'' diyen Mertens, Galatasaray'dan bakın ne istedi
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Galatasaray'ın Okan Buruk'un ekibine dahil etmek istediği Dries Mertens, sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenörlük değil takım menajerliği görevini yapmak istediğini iletti.

  • Dries Mertens, Okan Buruk'un yardımcı antrenörlük teklifini geri çevirdi.
  • Mertens, Galatasaray'da sportif direktör veya takım menajeri olarak görev almak istediğini belirtti.
  • Kulübün, Mertens'i takım menajerliği benzeri bir idari role getirmesi bekleniyor.

Galatasaray forması altında aktif futbol kariyerine nokta koyan Belçikalı yıldız Dries Mertens, sarı-kırmızılı kulüpteki geleceğine dair kararını verdi. Teknik direktör Okan Buruk’un teknik ekibe katılması yönündeki teklifini geri çeviren tecrübeli isim, kulüpten farklı bir rol talep etti.

''ANTRENÖRLÜK PLANIM YOK''

Belçika’da gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamaları sırasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelen Mertens, Okan Buruk’un kendisine sunduğu yardımcı antrenörlük teklifini değerlendirdi. Buruk ile görüntülü bir görüşme de gerçekleştiren Mertens, teknik adamlığa sıcak bakmadığını belirterek, "Teklif için çok teşekkür ederim ancak şu an için antrenörlük yapmak gibi bir planım bulunmuyor. Aslına bakarsanız emeklilik hayatım da gayet güzel gidiyor (gülerek). Fakat eğer yönetimimiz uygun görürse, Galatasaray'da sportif direktör ya da takım menajeri olarak görev almayı seve seve değerlendirebilirim." ifadelerini kullandı.

YENİ ROLÜ MENAJERLİK OLABİLİR

Belçikalı futbolcunun saha kenarından ziyade idari kadroda yer alma isteği, sarı-kırmızılı yönetimde de olumlu karşılandı. Kulübün, taraftarın sevgilisi haline gelen tecrübeli ismin tecrübesinden ve Avrupa futbolundaki geniş çevresinden yararlanmak adına onu takım menajerliği benzeri bir idari role getirmesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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