Haberler

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu

Uzman çavuş dehşet saçtı! Bar çalışanı kadını götürmek istedi, reddedilince 2 kişiyi vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da izinli olarak bulunan bir uzman çavuş, eğlendiği barın çalışanını yanında götürmek istemesi ve talebinin reddedilmesi üzerine çıkan tartışmada bir kadın çalışan ile bir iş yeri çalışanını beylik tabancasıyla vurdu. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan şüpheli trafik polisi tarafından yakalandı. Tutuklanan şüphelinin ifadesinde, "Çok içmiştim, ne olduğunu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Adana'da eğlenmek için gittiği barın çıkışında bir kadın çalışanı yanında götürmek isteyen uzman çavuş, talebinin reddedilmesi üzerine kadını ve bir iş yeri çalışanını tabancayla vurdu. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, Adana'nın Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakkari'de uzman çavuş olarak görev yapan Mehmet C., izinli olarak bulunduğu Adana'da bir barda eğlendi.

Mekandan ayrılacağı sırada bar çalışanı Buse S.'yi yanında götürmek isteyen Mehmet C., genç kadının bu talebi reddetmesi üzerine öfkelendi.

İKİ KİŞİYİ TABANCAYLA VURDU

Bu sırada kadın çalışana destek veren iş yeri çalışanı Muhammet Ş. ile Mehmet C. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Mehmet C. yanında bulunan beylik tabancasını çıkararak Buse S. ve Muhammet Ş.'ye ateş açtı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan iki çalışan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştı.

TRAFİK POLİSİ YAKALADI

Silah seslerini duyan bölgede görevli trafik polisi, kaçmaya çalışan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

"ÇOK İÇMİŞTİM, HATIRLAMIYORUM"

Gözaltına alınan Mehmet C.'nin ifadesinde, "Çok içmiştim. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Vurduğum kişileri tanımıyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Korkak adam cesaretini belindeki tabancasından alır. Tabancanın kullanılması gereken yerleri bilenler bilir. kendini bilmeyenler iki tek atınca ne yaptıklarını bilmezler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özşen Madencilik işçilerinin 27 günlük direnişi anlaşmayla sona erdi

27 gün sonra gelen mutluluk
İzmir'deki kalabalık Savcı Sayan'ı şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir

Salondaki kalabalık şaşırttı: Dikkatle incelenmelidir
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

İmamoğlu'na bir şok daha! Operasyonda çok sayıda gözaltı var
Dünyanın ilk 8'li çapraz karaciğer nakli Malatya'da gerçekleştirildi

Yer: Malatya! Dünyada bir ilke imza atıldı
Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı

Sanki içine doğmuş! Oyuncu Ece İrtem'in son sözleri ağlattı
Bombayı Ece Erken patlattı! Devrim Özkan'ın sevgilisini gören Torreira oturup ağlamış

Galatasaray'ın yıldızı için söyledikleri bomba: Oturup ağladı
Sokak sokak aradıkları çocuk, otomobilin bagajından çıktı

Sokak sokak aradılar, arabanın bagajını açınca şoke oldular