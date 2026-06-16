Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Hazine Ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında, vadesi geldiği halde ödenmemiş vergi borçları için yeni yapılandırma ve taksitlendirme imkanı sağlandı.

72 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

Tebliğe göre, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş amme alacakları yeniden yapılandırılabilecek. Borçlular, mali durumlarına göre 72 aya kadar taksitlendirme imkanından yararlanabilecek.

BAŞVURULAR 31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Vatandaşlar ve şirketler, yapılandırma başvurularını 31 Ağustos 2026 tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığı, Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet Kapısı, vergi daireleri veya posta yoluyla gerçekleştirebilecek. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri ise Eylül 2026'da başlayacak.

FAİZ ORANI YÜZDE 29'A İNDİRİLDİ

Yeni düzenleme kapsamında borçlulara önemli bir faiz avantajı da sağlandı. Daha önce yıllık yüzde 39 olarak uygulanan tecil faizi, yapılandırma kapsamındaki borçlar için yüzde 29'a düşürüldü. Böylece mükelleflerin borç yükünün azaltılması hedefleniyor.

10 MİLYON TL'YE KADAR TEMİNAT İSTENMEYECEK

Düzenlemeyle teminat şartlarında da önemli değişikliğe gidildi. Buna göre, 10 milyon TL'ye kadar olan vergi borçlarında herhangi bir teminat aranmayacak. Bu tutarı aşan borçlarda ise yalnızca aşan kısmın yarısı kadar teminat gösterilmesi yeterli olacak.

TAHSİLATIN KOLAYLAŞTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni uygulamayla vergi borçlarının ödeme kapasitesine uygun şekilde yapılandırılmasını ve kamu alacaklarının daha etkin şekilde tahsil edilmesini amaçlıyor.