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Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu

Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
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Her fırsatta denize olan tutkusunu dile getiren ve yaz aylarını teknesinde geçiren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 80 milyon lira değerindeki özel yapım teknesini acil olarak satışa çıkardı. Tatlıtuğ'un bu ani kararının arkasında ise geçtiğimiz aylarda deniz kazasında hayatını kaybeden yakın dostu Halit Yukay'ın acısının yattığı öğrenildi.

Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, deniz tutkusuyla bilinen ve yaz aylarını ailesiyle birlikte mavi sularda geçirmeyi tercih eden isimlerin başında geliyor. Ancak ünlü oyuncunun, vazgeçilmezi olan lüks teknesiyle ilgili aldığı son karar hayranlarını ve sevenlerini oldukça duygulandırdı.

EGE KIYILARININ VAZGEÇİLMEZİYDİ

Başarılı oyuncu, eşi Başak Dizer ve oğulları Kurt Efe ile birlikte yaz aylarında sık sık Ege kıyılarında demirliyor, magazin basınından uzak, huzurlu bir tatil yapmayı tercih ediyordu. Ailenin bu keyifli anlarına ev sahipliği yapan "Mazu 52 HTS" model özel yapım lüks teknenin akıbeti ise beklenmedik bir acıyla değişti.

80 MİLYON LİRALIK TEKNE ACİL SATIŞ LİSTESİNDE

Özel donanımlara sahip olan ve 1.5 milyon Euro (güncel kurla yaklaşık 80 milyon TL) değer biçilen lüks teknenin, Tatlıtuğ tarafından acil satış listesine koyulduğu ortaya çıktı. Deniz tutkunu oyuncunun bu kararının arkasında ekonomik bir neden değil, manevi ve oldukça ağır bir kayıp yatıyor.

SATIŞ KARARININ ARKASINDAKİ YÜREK BURKAN KAYIP

Akşam gazetesinde yer alan habere göre; Kıvanç Tatlıtuğ'un tekneyi elden çıkarma kararının ardındaki sır perdesi aralandı. Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz aylarda talihsiz bir deniz kazası sonucu hayatını kaybeden yakın dostu Halit Yukay’ın ardından büyük bir sarsıntı yaşadığı öğrenildi.

Söz konusu lüks tekneyi de bizzat merhum dostu Yukay'dan satın alan Tatlıtuğ'un, tekneye her bindiğinde yakın arkadaşının anılarıyla yüzleştiği ve bu nedenle duygusal olarak zor anlar yaşadığı öne sürüldü. Acılı oyuncunun, dostunun hatıralarının ağırlığına dayanamayarak tekneyle yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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