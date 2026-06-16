Eski eşinin bıçakla öldürdüğü Demet'in arkadaşı: Sürekli şiddet görüyordu

İZMİR'in Çiğli ilçesinde eski eşi Demet Akarsu'yu (45) bıçaklayarak öldüren Halil Tezkorkmaz'ın (46) yargılandığı davada tanık olarak ifade veren kadının arkadaşı S.G., "Demet evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet görüyordu" dedi.

Olay, 19 Temmuz 2025'te saat 07.30 sıralarında Çiğli'nin Balatçık Mahallesi 8953 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Demet Akarsu ile eski eşi Halil Tezkorkmaz arasında geçen haziran ayında tartışma yaşandı. Tezkorkmaz, tartışma sırasında Akarsu'yu defalarca bıçakladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Akarsu, ilk müdahalenin ardından Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 31 bıçak darbesi ile yaralanan Akarsu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akarsu'nun uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkan Halil Tezkorkmaz suç aletiyle birlikte olay yerinde gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tezkorkmaz, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca Tezkorkmaz'ın ruhsatsız silah taşımak, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

'BIÇAKLADIĞI ESKİ EŞİNİN INI ÇEKİP ABLASINA GÖNDERMİŞ'

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, Tezkorkmaz'ın, mutfaktan aldığı bıçakla Akarsu'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı belirtildi. Tezkorkmaz'ın, Demet Akarsu'nun kanlar içinde yerde yattığı anda fotoğrafını çekip Akarsu'nun ablasına attığı da iddianamede yer buldu. Mesaji aldıktan sonra Akarsu'nun ablasının Tezkorkmaz'ı aradığı, Tezkorkmaz'ın da, 'Ne oldu, öldürdüm kardeşini. Sıra sizde, kına yakın' dediği belirtildi.

Sanık hakkında 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'DEMET KORKTUĞUNU SÖYLÜYORDU'

Sanık Tezkorkmaz'ın yargılanılmasına bugün Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Tezkorkmaz'ın yanı sıra Akarsu'nun yakınları katıldı. Duruşmada öldürülen Akarsu'nun 24 yıllık arkadaşı olan S.G. tanık olarak dinlenildi. S.G, "Demet evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet görüyordu. Demet'i hep aramaya çalıştım. Sürekli şiddet görüyordu. Sanık bizim görüşmemizi de istemiyordu. Bana korktuğunu söylüyordu" dedi.

'TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK'

S.G.'nin doğruları söylemediğini savunan sanık Tezkorkmaz, "Tanıklar doğruları söylemiyor. Demet için her şeyimi feda ettim. Benim hayatımı mahvetti. Böyle olmasını istemezdim, keşke ben ölseydim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti Tezkorkmaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı