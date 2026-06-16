Silivri’de villa skandalı büyüyor: Villanın değeri, 10 milyon TL değil 30 milyon TL çıktı

Silivri Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun eşinin üzerine alınan Sunflower’daki villa ile ilgili dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/6249 sayılı soruşturması kapsamında bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınan taşınmazın eski sahibi Nedim Dinçbay, villanın gerçek satış bedeline ilişkin çarpıcı beyanda bulundu.

VİLLANIN SATIŞ BEDELİ 30 MİLYON

Dosyaya göre, Hayriye Sena Balcıoğlu adına 31 Mayıs 2024 tarihinde İstanbul Silivri Mimarsinan Mahallesi Bosna Çiftliği mevkii 1000 ada 1 parselde yer alan dubleks mesken satın alındı. Banka kayıtlarında, “1000 ada 1 parsel 5 nolu bağımsız satış bedeli” açıklamasıyla satıcı Nedim Dinçbay’a 10 milyon TL gönderildiği görüldü. Ayrıca aynı gün 200 bin TL tapu harcı ödemesi yapıldığı tespit edildi. Ancak satıcı Nedim Dinçbay’ın ifadesi, dosyadaki para trafiğine ilişkin yeni bir gerçeği ortaya çıkartdı. Dinçbay, söz konusu taşınmazı Hayriye Sena Balcıoğlu’na sattığını belirterek, satıştan toplam 30 milyon TL aldığını söyledi.

20 MİLYON ELDEN TESLİM EDİLMİŞ

Dinçbay ifadesinde, bu tutarın bir kısmının banka havalesiyle gönderildiğini, kalan bölümün ise tapu satışı sonrasında Sunflower evleri satış ofisinde Bora Balcıoğlu tarafından dolar karşılığı olarak elden teslim edildiğini beyan etti.

Dinçbay, ilk beyanında banka yoluyla 6 milyon TL aldığını hatırladığını, ancak kendisine gösterilen hesap hareketlerinde 10 milyon TL gönderildiğinin görüldüğünü belirterek, aradan zaman geçtiği için yanlış hatırlamış olabileceğini söyledi. Satıcı Dinçbay, geri kalan parayı ise bizzat Bora Balcıoğlu’ndan dolar karşılığı elden teslim aldığını yineledi.

Bu beyanla birlikte, daha önce banka kayıtlarında 10 milyon TL olarak görünen villa satışına ilişkin gerçek bedelin 30 milyon TL olduğu iddiası soruşturma dosyasına girmiş oldu.

ELDEN TESLİM EDİLEN PARANIN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, satış bedelinin neden banka kayıtlarına tam olarak yansıtılmadığı, elden teslim edildiği belirtilen dolar karşılığı paranın kaynağı ve taşınmazın gerçek değerinin tapu işlemlerinde nasıl gösterildiği hususlarının incelendiği kaydediliyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, belediyeye yönelik yolsuzluk/rüşvet soruşturmasında para trafiği, taşınmaz alımları ve mal varlığı hareketlerine ilişkin incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.

Kaynak: Haberler.com