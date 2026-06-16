Haberler

Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bulunan anıt benzeri gizemli cisim tüm kentte merak uyandırdı. Jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, mahalle sakinleri yapının yıllar önce bölgeye gelen İsviçreli bir profesör tarafından yerleştirildiğini iddia etti.

  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ne olduğu bilinmeyen gizemli bir cisim bulundu.
  • Jandarma ekipleri cismin kim tarafından ve hangi amaçla yerleştirildiğini araştırıyor.
  • Köylüler, cismin yıllar önce bölgeye gelen İsviçreli bir profesör tarafından yerleştirildiğini iddia ediyor.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’nde aniden ortaya çıkan ve ne olduğu tam olarak anlaşılamayan gizemli cisim, tüm kentte adeta günün konusu oldu. Kulaktan kulağa yayılan ve herkesin merakını cezbeden anıt benzeri yapı, hem bölge halkını hem de yetkilileri harekete geçirdi.

JANDARMA MAHALLEDE İNCELEME BAŞLATTI

Çaykenarı Mahallesi sakinlerinin dikkatini çeken ve kısa sürede meraklı ziyaretçilerin akınına uğrayan gizemli cisimle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgeye giderek yapıyı inceleyen ekipler, cismin kim ya da kimler tarafından ne amaçla yerleştirildiğini belirlemek için mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu.

KÖYLÜLERDEN VAHİM İDDİA

Gizemli yapının sırrını çözmeye çalışan jandarma ekiplerine köylülerden ilginç bir iddia geldi. Mahalle sakinleri, söz konusu anıt benzeri yapının aslında yeni olmadığını, yıllar önce bölgeye araştırma ya da gezi amacıyla gelen İsviçreli bir profesör tarafından buraya yerleştirildiğini ileri sürdü.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA 

Köylülerin "İsviçreli profesör" iddiasına rağmen cismin tam olarak neyi temsil ettiği, hangi amaçla yapıldığı ve bölgede neden bu kadar süre fark edilmeden kaldığı (ya da yeni mi fark edildiği) soruları hala netlik kazanmadı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak

Trump anlaşmanın kilit maddesini "kesin" diyerek duyurdu
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi

Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
Pazarlıklar bitiyor! Aziz Yıldırım rekor transferi İstanbul'a indirecek

120 yıllık kulüp tarihinin en pahalı transferini İstanbul'a getiriyor

Türkiye'de bir ilk: 'Dairesel köy' sıra dışı mimarisiyle dikkat çekiyor

Türkiye'de bir ilk! Özelliğini duyan bu köyü görmeye gidiyor
Miray Daner, Özlem Çerçioğlu’nun oğluyla aşk yaşıyor: Romantik paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanının oğluyla aşk yaşıyor! Paylaşımı olay oldu

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler

Ece İrtem'in yakın dostundan tüyler ürperten sözler
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü

Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti

121 yıllık dev çay markası iflas etti