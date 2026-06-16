Bir ilimizi karıştıran gizemli cisim! Kimse ne olduğunu bilmiyor, köylülerin iddiası vahim

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Çaykenarı Mahallesi’nde aniden ortaya çıkan ve ne olduğu tam olarak anlaşılamayan gizemli cisim, tüm kentte adeta günün konusu oldu. Kulaktan kulağa yayılan ve herkesin merakını cezbeden anıt benzeri yapı, hem bölge halkını hem de yetkilileri harekete geçirdi.

JANDARMA MAHALLEDE İNCELEME BAŞLATTI

Çaykenarı Mahallesi sakinlerinin dikkatini çeken ve kısa sürede meraklı ziyaretçilerin akınına uğrayan gizemli cisimle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı. Bölgeye giderek yapıyı inceleyen ekipler, cismin kim ya da kimler tarafından ne amaçla yerleştirildiğini belirlemek için mahalle sakinlerinin bilgisine başvurdu.

KÖYLÜLERDEN VAHİM İDDİA

Gizemli yapının sırrını çözmeye çalışan jandarma ekiplerine köylülerden ilginç bir iddia geldi. Mahalle sakinleri, söz konusu anıt benzeri yapının aslında yeni olmadığını, yıllar önce bölgeye araştırma ya da gezi amacıyla gelen İsviçreli bir profesör tarafından buraya yerleştirildiğini ileri sürdü.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Köylülerin "İsviçreli profesör" iddiasına rağmen cismin tam olarak neyi temsil ettiği, hangi amaçla yapıldığı ve bölgede neden bu kadar süre fark edilmeden kaldığı (ya da yeni mi fark edildiği) soruları hala netlik kazanmadı.