Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran: Köyde daha önce hiçbir çocuk ölmedi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylülde cenazesi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, Haberler.com Youtube programının konuğu oldu. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtlayan Güran çarpıcı açıklamalar yaptı.

AĞABEY GÜRAN'DAN HABERLER.COM'A AÇIKLAMALAR

Köyde daha önce şüpheli çocuk ölümleri yaşandığı ve isimsiz çocuk mezarları bulunduğu yönündeki iddiaları yalanlayan Güran, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Baran Güran, iddialara tepki göstererek, "Köyde her ay bir çocuğun öldüğü söylendi. Böyle bir şey olsaydı devlet bu insanlar hakkında soruşturma açmaz mıydı?" dedi.

"KÖYDE İLK DEFA BU VAKA YAŞANDI"

Güran şu ifadeleri kullandı: "Köyde ilk defa bu vaka yaşandı. Tülin (Narin'in hayatını kaybeden ablası) üzerinden isimsiz çocuk mezarlarının olduğu söylenildi. Bu köyde her ay 10'ar çocuğun öldüğü söylenildi. -Buradaki insanlar her ay çocuklarını öldürüyorlar ve gömüyorlar.- Böyle bir izlenim verildi kamuoyuna.

"7 YILDIR HİÇBİR ÇOCUK KÖYDE ÖLMEDİ"

7 yıldır hiçbir çocuk köyde ölmedi. Benim yaşadığım köyü sen benden daha iyi mi bileceksiniz? Böyle bir şey olsaydı sizce bu insanlar hakkında soruşturma olmayacak mıydı? 10 tane isimsiz çocuk mezarı nerede?

"BİR AVUÇ KÖYLÜYÜ TOPLUMUN ÖNÜNE ATTILAR"

Eskiden insanların maddi durumu yoktu. Benim de o zamanlar Tülin'in mezarını yaptırmak için maddi durumum yoktu. Köyde çocuklar vefat ettiğinde, maddi durumu olmayan insanlar taşla yerini belirlerlerdi. 40 yıl önceki mezarlığı isimsiz çocuk mezarları diye kamuoyuna verildi. Bir avuç köylüyü aldılar toplumun önüne attılar."

Kaynak: Haberler.com