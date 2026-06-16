Haberler

Motorine ikinci indirim geliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD ile İran’ın savaşı bitirecek anlaşmaya varmasının ardından uluslararası piyasalarda petrol ve motorinin ton fiyatlarının düşmesi, peş peşe indirimleri gündeme getirdi. Motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim daha bekleniyor. Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş.

  • Motorine bugün 1,23 TL indirim yapıldı, bu gece yarısı 1,66 TL indirim daha uygulanacak.
  • Brent petrol fiyatı ABD-İran anlaşmasıyla 115 dolardan 82 dolara geriledi.
  • Benzin fiyatlarında indirim için gerekli düzeye henüz ulaşılmadı.

ABD ile İran savaşıyla 115 dolara kadar çıkan Brent petrol fiyatı, iki ülkenin savaşı bitirecek anlaşmaya varmasıyla geriledi. Brent petrol, 82 dolar düzeyinde işlem görüyor.

İLK İNDİRİM POMPAYA YANSIDI, İKİCİSİ BU GECE

Anlaşma haberleriyle birlikte, uLuslararası piyasalarda motorinin metrik ton fiyatı da düştü. Buna bağlı olarak motorine peş peşe indirimler gündeme geldi. Motorine, bugünden geçerli 1,23 TL indirim yapıldı. İkinci indirim bu gece yarısı uygulamaya girecek.

Sektör kaynakları, motorine, bu gece yarısı 1,66 TL indirim göründüğünü belirterek, "Eşel mobil sistemi uyarınca pompaya yansıması beklenen indirim tutarı 42 kuruş" dedi.

"BENZİN İNDİRİM İÇİN GEREKLİ DÜZEYE GELMEDİ"

Kaynaklar, benzine bir indirimin söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine, "Küresel piyasalarda benzinin metrik ton fiyatı da geriledi. Ancak, indirim için gerekli düzeye daha gelmedi" dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından petrol, motorin ve benzinde daha hızlı bir düşüşün yaşanabileceğini vurgulayan kaynaklar, “Bu da doğal olarak gerek benzine gerekse de motorine yeni indirim anlamına gelecek“ diye konuştu.  

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'da 65,23 TL, Ankara'da 66,35 TL ve İzmir'de 66,63 TL oldu. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yaşanmadı. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 63,03 TL, Ankara'da 63,99 TL ve İzmir'de 64,27 TL seviyesinde bulunuyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asena, 'ağabeyim' dediği insanla aşk yaşamaya başladı

"Ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Bakan Gürlek duyurdu! Türkiye'den FETÖ firarileri için yeni hamle

Kaçtılar ama kurtulamayacaklar! Liste hazır, Türkiye'den kritik hamle
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ortalık mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu