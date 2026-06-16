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Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor

Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk bombayı patlatıyor
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Yıllar sonra yeniden Premier Lig'e dönen Hull City, kaleci transferinde Braga forması giyen Lukas Hornicek için teklifini yaptı.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi.
  • Hull City, Çek kaleci Lukas Hornicek için Braga'ya 12.5 milyon sterlin + bonus teklif etti.
  • Hornicek'e Leeds United, Inter, Milan ve Porto da ilgi gösteriyor.

İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu yenerek Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ligde kalıcı olmayı hedefliyor. İngiliz ekibi, bu doğrultuda kadroyu güçlendirme hamleleri başladı. 

KALECİ TRANSFERİ İÇİN TEKLİF

Daily Mail'in haberine göre; Hull City, Çekya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda forma giyen 23 yaşındaki kalecisi Lukas Hornicek için Braga'ya 12.5 milyon sterlin bonservis bedeli + bonuslar içeren bir teklif sundu. 

BİRÇOK İLGİ BULUNUYOR

Hornicek'e Leeds United, Inter, Milan ve Porto gibi önemli kulüplerin de ilgi gösterdiği belirtildi. Hull City'nin yaz döneminde iki kaleci transferi yapma planı bulunduğu ve Bayern Münih'ten Alexander Nübel ile de görüşüldüğü ancak Alman kalecinin şu anda transfere sıcak bakmadığı aktarıldı. 

LUKAS HORNICEK KİMDİR?

Futbola Çekya'nın Dobrikov takımında başlayan Hornicek, daha sonra Pardubice'de oynadı. 2019'da Braga'ya transfer olan genç kaleci, 2023'te A takıma yükseldi. Geçtiğimiz sezon Braga formasıyla 55 maçta görev aldı, kalesinde 51 gol görürken 24 maçta temiz tuttu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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