Haberler

İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail basını, İran'a yönelik yüzlerce hedefi kapsayan geniş çaplı bir saldırının son anda iptal edildiğini yazdı. İsrail Hava Kuvvetleri'nin operasyon için tüm hazırlıkları tamamladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin tırmanmaması yönündeki uyarısının ardından saldırının durdurulduğu öne sürüldü. Habere göre operasyon gerçekleşseydi İran'ın iç bölgelerindeki yüzlerce nokta aynı anda hedef alınacaktı.

  • İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın füze saldırılarına karşılık yüzlerce hedefe yönelik geniş çaplı bir operasyon planladı ancak saldırı başlamasına kısa süre kala iptal edildi.
  • Operasyonun iptalinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin tırmanmaması yönündeki uyarısının etkili olduğu iddia edildi.
  • İptal edilen operasyonla İran'ın iç bölgelerindeki yüzlerce hedefin aynı anda vurulması planlanıyordu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran ile yaşanan son gerilim sırasında İsrail ordusu çok daha kapsamlı bir saldırı planını son anda rafa kaldırdı.

Times of Israel'in haberine göre, İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Ömer Tischler, askerlere gönderdiği mesajda İran'a yönelik büyük çaplı bir operasyonun hazırlıklarının tamamlandığını ancak saldırının başlamasına kısa süre kala iptal edildiğini aktardı.

YÜZLERCE HEDEF LİSTEDEYDİ

Tischler'in ifadelerine göre İsrail Hava Kuvvetleri, İran'ın füze saldırılarına karşılık olarak ülke genelindeki yüzlerce hedefe yönelik geniş çaplı bir operasyon planladı. İsrail savaş uçaklarının göreve hazır hale getirildiği ve saldırı brifinglerinin yapıldığı belirtildi.

Ancak operasyonun başlamasına yaklaşık bir saat kala saldırı emri geri çekildi.

TRUMP'IN UYARISI ETKİLİ OLDU İDDİASI

İsrail basınındaki iddialara göre operasyonun iptal edilmesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın gerilimin daha fazla tırmanmaması yönündeki uyarısı etkili oldu. Haberde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Trump'ın mesajı sonrasında planlanan saldırıyı durdurma kararı aldığı öne sürüldü.

İRAN'IN KALBİ HEDEF ALINACAKTI

Tischler, son çatışmalar sırasında İsrail savaş uçaklarının İran'daki çok sayıda hedefi vurduğunu, hava savunma sistemlerine ağır zarar verdiğini ve rejime bağlı unsurları hedef aldığını belirtti.

İsrail basınına göre iptal edilen operasyonun gerçekleşmesi halinde İran'ın iç bölgelerindeki yüzlerce hedef aynı anda vurulacak, bölgede tansiyon çok daha tehlikeli bir seviyeye yükselecekti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Vergi borçlarına yapılandırma geldi! Başvurular 31 Ağustos 2026'ya kadar yapılabilecek

Milyonlar rahat bir nefes alacak! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de
Kılıçdaroğlu'ndan kulisleri hareketlendiren mesaj: Beni bekleyin, sakın başka partiye gitmeyin

Kılıçdaroğlu'ndan olay mesaj: Sakın başka partiye gitmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay
İspanya maçının kahramanı annesi için gözyaşlarına boğuldu! Sebebi yürek burktu

Gecenin kahramanı annesi için ağladı: Sebebi yürek burktu
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu