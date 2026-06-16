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Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçildi, İran'a yaptırım uygulamıyoruz

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İsrail ordusu ateşkese ve ABD ile İran arasında sağlanan mutabakata rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürürken, ABD-İran anlaşmasında ikinci aşamaya geçildi. "Harika bir anlaşma yaptık" diyen ABD Başkanı Trump, "Anlaşmada ikinci aşamaya geçildi, İran'a yaptırım uygulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD ve İran, 107 günlük savaşı bitiren adımı resmen attı. İki ülke mutabakat zaptını dijital ortamda imzaladı. İmzaları ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Muhammed Kalibaf'ın attığı belirtildi.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANMIYORUM"

G7 Zirvesi sebebiyle Fransa'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, canlı yayında gündeme dair açıklamalar yaptı. Trump, "İran anlaşması ikinci aşamaya geçiyor, yaptırım uygulamıyoruz. İran nükleer silaha sahip olamayacak. Nükleerli İran, İsrail'i yok eder" ifadelerini kullandı. 

Harika bir anlaşma yaptıklarını vurgulayan Trump ayrıca, "İran'da rejim değişikliğine inanmıyorum, bu yıllar sürer" dedi.

İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

Öte yandan; İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese ve dün sağlanan ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail ait topçu birlikleri, Cizzin ilçesine bağlı Reyhan beldesi çevresini hedef aldı. İsrail ordusu gece yarısında da Secid ve Mahmudiye beldelerine topçu saldırıları düzenledi.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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