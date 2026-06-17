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Norveç Irak'a gol oldu yağdı

Norveç Irak'a gol oldu yağdı
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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda 28 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılan Norveç, Erling Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Irak'ı 4-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ile Norveç karşı karşıya geldi. ABD'deki Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 4-1 kazandı.

NORVEÇ RAKİBİNE ACIMADI

Norveç'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 43. dakikada Erling Haaland, 76. dakikada Leo Ostigard, 90+6. dakikada Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek golü 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.

28 YIL SONRA KAZANARAK BAŞLADILAR

Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na 28 yıl sonra aradan sonra katılan Norveç, turnuvaya 3 puanla başladı. Irak ise puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Irak, Fransa ile karşılaşacak. Norveç, Senegal ile 3 puan mücadelesi verecek. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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