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Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar

Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
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Heung-min Son'un askerlik yapmamasıyla ilgili basın mensupları arasında geçtiği öne sürülen konuşmaların sızmasının ardından Güney Kore Milli Takımı'nda kriz çıktı. Basın şefi istifa ederken, milli takım Dünya Kupası boyunca medyaya konuşmama kararı aldı.

  • Güney Kore Milli Takımı basın şefi, bazı gazetecilerin kaptan Heung-min Son'un askerlik muafiyetiyle alay ettiği kayıtların sızması üzerine istifa etti.
  • Güney Kore Milli Takımı, Dünya Kupası boyunca medyayla ilişkilerini askıya aldı, basın toplantılarına katılmayacak ve futbolcular gazetecilere soru yanıtlamayacak.
  • Heung-min Son, 2018 Asya Oyunları'nda şampiyonluk kazanarak zorunlu askerlikten muaf tutulmuştu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Güney Kore Milli Takımı, saha dışındaki gelişmelerle gündeme geldi. İddialara göre bazı basın mensuplarının, takım kaptanı Heung-min Son'un askerlik yapmamasıyla ilgili kendi aralarında yaptığı alaycı konuşmalar kamuoyuna sızdı. Ortaya çıkan kayıtlar ülkede büyük tartışma yarattı.

BASIN ŞEFİ İSTİFA ETTİ

Yaşanan olayın ardından Güney Kore Milli Takımı'nın basın şefi görevinden ayrıldı. Kriz nedeniyle federasyon içerisinde de acil toplantılar yapıldığı öne sürüldü.

MEDYAYA BOYKOT KARARI

Olayların büyümesinin ardından Güney Kore cephesinden sert bir hamle geldi. Milli takımın, Dünya Kupası boyunca medya ile ilişkileri askıya alma kararı aldığı belirtildi. Takımın turnuvanın geri kalan bölümünde hiçbir basın toplantısına katılmayacağı ve futbolcuların gazetecilerin sorularını yanıtlamayacağı ifade edildi.

HEUNG-MIN SON DETAYI

Krizin merkezinde yer alan Heung-min Son, daha önce Güney Kore'nin 2018 Asya Oyunları'nda şampiyon olmasıyla zorunlu askerlikten muaf tutulmuştu. Sızdırılan konuşmalarda bu konuyla ilgili yapılan yorumların takım içinde rahatsızlık yarattığı öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI'NDA EŞİ BENZERİ AZ GÖRÜLEN KARAR

Güney Kore'nin medya boykotu kararı, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken olaylarından biri olarak değerlendiriliyor. Takımın turnuva boyunca sessiz kalıp kalmayacağı ve federasyonun konuyla ilgili yeni bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Alper Kızıltepe
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJY:

BEN HEM ABD HEMDE TÜRKİYE VATANDAŞIYIM AMA İSRAİL DIŞINDA HİÇ BİR ORDUDA GÖREV YAPMAM.

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