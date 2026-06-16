Hakemin kararını beğenmeyip CİMER'e şikayet ettiler

Bölgesel Amatör Lig Play-Off finalinde Çarşamba spor'un Bitlis Spor 1916 FK karşılaşmasında hakem Buğra Taşkınsoy'un aldığı kararlar karşısında spor camiasından tepkiler artarak devam ediyor.

HAKEMİ CİMER'E ŞİKAYET EDİYORLAR

Çarşambasporlu taraftarlar sosyal medya hesapları üzerinden birleşerek CİMER'e ortak şikayette bulunuyorlar.

Taraftarların CİMER'e yaptıkları başvurularda şu ifadeler yer alıyor:

"Konu: Çarşambaspor - Bitlis 1916 Spor müsabakasında yaşanan hakem kararlarının incelenmesi talebi:

Bir Çarşambaspor taraftarı ve Türk futbolunun adil, şeffaf ve güvenilir şekilde yönetilmesini arzu eden bir vatandaş olarak, Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan Çarşambaspor - Bitlis 1916 Spor karşılaşmasında yaşanan olaylar nedeniyle işbu başvuruyu yapma zarureti doğmuştur. Söz konusu müsabakada verilen bazı hakem kararlarının karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki ettiği, sportif rekabet ve adalet ilkelerini zedelediği yönünde kamuoyunda ciddi tartışmalar oluşmuştur. Nitekim müsabakanın 35. dakikasında rakip takım (Bitlis 1916 spor) futbolcumuza ayak tabanıyla gerçekleştirdiği müdahalenin yalnızca sarı kartla cezalandırıldığı görülmüştür. Bunun yanında, 45. dakikada futbolcumuzun herhangi bir müdahalesi bulunmadığı değerlendirilen bir pozisyonda karşılaşmanın orta hakemi Sayın Abdullah Buğra Taşkınsoy tarafından penaltı kararı verilmiş, söz konusu karar golle sonuçlanmıştır. Ayrıca müsabakanın ikinci yarısının hemen başında, rakip takım oyuncusunun aldatmaya yönelik hareketi olduğu yönünde yaygın kanaat bulunan bir pozisyonda, futbolcumuzun herhangi bir temasının bulunmadığı değerlendirilmesine rağmen doğrudan kırmızı kartla oyun dışı bırakılması, karşılaşmanın seyrini ve sonucunu önemli ölçüde etkilemiştir. Müsabakaya ilişkin görüntüler kamuoyunda geniş yankı uyandırmış, yüz binlerce kişi tarafından izlenmiş ve futbol kamuoyunda hakemlik kurumuna duyulan güvenin yeniden tartışılmasına neden olmuştur.

Özellikle kritik öneme sahip play-off müsabakalarında yaşanan bu tür tartışmalı kararların, kulüplerin emeklerini ve sporun temelinde yer alan adalet duygusunu zedelediği açıktır. Halihazırda sporda şike olaylarının maalesef artması, bağımsız ve tarafsız biz sporseverlerin kabul edemeyeceği bir durumdur. Hatta gayriresmi kaynaklardan yayılan söylentilere dayanarak, bitlis 1916 spor menşeili yönetici ve müdahillerinin bu yönde maddi çabalarının olduğu maalesef duyumlar arasındadır.

Bu kapsamda; Çarşambaspor - Bitlis 1916 Spor müsabakasının tüm görüntü ve kayıtlarıyla birlikte yetkili kurumlar tarafından ayrıntılı şekilde incelenmesini, karşılaşmada görev yapan hakemlerin kararlarının ilgili mevzuat ve hakemlik kriterleri çerçevesinde değerlendirilmesini, gerek görülmesi halinde ilgili kişi ve kurumlar hakkında idari ve disiplin yönünden gerekli inceleme ve araştırmaların yapılmasını, tespit edilecek kusur veya ihlaller bakımından gerekli işlemlerin tesis edilmesini, Bölgesel Amatör Lig play-off müsabakalarında VAR sisteminin uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmasını, Türk futbolunda adalet ve şeffaflığın güçlendirilmesi amacıyla 2. Lig ve 3. Lig müsabakalarında da VAR uygulamasının yaygınlaştırılmasının değerlendirilmesini saygılarımla arz ve talep ederim."