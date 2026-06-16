Dünya Kupası'nın sürprizi bahisçiyi yıktı! 1 milyon dolar bir anda buhar oldu

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda İspanya ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesinde turnuvanın favorileri arasında gösterilen İspanya'nın rahat bir galibiyet alması bekleniyordu. Ancak sahadan çıkan sonuç futbol dünyasını şaşırttı. Atlanta'da oynanan mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

1 MİLYON DOLARLIK RİSK

Karşılaşma öncesinde bir bahisçinin İspanya'nın kazanacağına 1 milyon dolar bahis yaptığı ortaya çıktı. Bahis şirketlerinin verilerine göre İspanya'nın galibiyet ihtimali yüzde 90'ın üzerinde gösteriliyordu. Bu nedenle birçok kişi İspanya'yı kuponlarının bankosu olarak değerlendirdi.

HAYAL ETTİĞİ KAZANÇ ELİNDEN KAYDI

Bahisçinin yaptığı kuponun tutması halinde yaklaşık 86 bin dolar kâr elde edeceği belirtildi. Ancak mücadeleden gol sesi çıkmayınca 1 milyon dolarlık bahis tamamen kaybedildi. Yeşil Burun Adaları'nın aldığı tarihi puan, bahisçinin büyük bir zararla karşı karşıya kalmasına neden oldu.

BİR BAŞKASI SERVET KAZANDI

Öte yandan aynı karşılaşmada farklı bir tercih yapan başka bir bahisçi ise büyük kazanç elde etti. İspanya'nın galip gelemeyeceğine oynayan bahisçinin 427 bin dolarlık yatırımla 4,7 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği öne sürüldü.

TARİHİ SONUÇ

Dünya Kupası tarihinde ilk kez mücadele eden Yeşil Burun Adaları, turnuvanın favorilerinden biri olan İspanya karşısında aldığı beraberlikle organizasyonun ilk haftasına damga vurdu. Karşılaşmanın yıldızı ise yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan kaleci Vozinha oldu.