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Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki 3 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı
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Karaman'da bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ailenin tarım işçisi olarak Şanlıurfa'dan geldiği belirtildi.

Karaman'da dereye devrilen otomobildeki aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

M.İ. idaresindeki 63 EA 265 plakalı otomobil, merkeze bağlı Kızık köyünde dereye devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda araçtaki sürücünün çocukları Mehmet Mustafa İ. (4), Ramazan İ. (12) ve Mehmet Sinan İ. (5) olay yerinde öldü, kendisi, eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybeden çocukların cenazeleri ise otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Ailenin Şanlıurfa'dan Karaman'a tarım işçisi olarak geldiği, tarladan çadırlarına dönerken kaza yaptıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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